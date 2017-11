VIDÉO - De la nécessité d'une prise en charge précoce d'un enfant atteint de trisomie

En France, on compte un cas de trisomie 21 pour 700 naissances. Un suivi médical et paramédical dès la plus jeune enfance permet une meilleure insertion sociale. À l'occasion de la journée nationale de la Trisomie 21, le 20 novembre, découvrez avec France Bleu comment les accompagner au mieux.

Un accompagnement médical et paramédical améliore la qualité de vie et se fait nécessairement au long court. Une prise en charge précoce dès la petite enfance permet une meilleure insertion sociale et, à terme, professionnelle.

Un suivi médical tout au long de la vie

Grâce à une meilleure prise en charge des problèmes médicaux, l’espérance de vie a beaucoup augmenté puisque plus de 50% dépassent l’âge de 50 ans. Les cardiopathies ainsi que les problèmes dentaires sont les plus suivis.

La rééducation par l'orthophonie, la kinésithérapie et la psychomotricité

La prise en charge précoce en orthophonie permet à l'enfant de se préparer au langues et aux futurs apprentissages. La kinésithérapie a pour but de l'accompagner dans son développement neuromoteur et de prévenir les déficits et anomalies de l'équilibre. Quant à la psychomotricité, elle aide l'enfant à mieux percevoir et connaître son corps.

L'accompagnement psychologique

Il est également important pour l'enfant, ses parents, ses frères et sœurs d'avoir un suivi psychologique régulier. Les dépressions existent et peuvent se voir à tout âge car le jeune trisomique prend conscience très tôt de son handicap. Très sensible à son environnement, il peut également éprouver des difficultés à exprimer ses sentiments et à partager ses inquiétudes.