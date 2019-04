Vidéo : de nouvelles empreintes de dinosaures ont été découvertes à Ucel

Ucel, France

La pelleteuse est en action depuis mercredi. Mais les scientifiques veillent. Avec ces travaux , ils viennent de mettre à jour de nouvelles empreintes de dinosaures. Des empreintes toujours aussi exceptionnelles vu leur âge : elles ont été faites il y a 220 millions d'années.

Les travaux d'aménagement du site © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Le site va ouvrir au public à l'automne

Le site entre Ucel et Saint-Julien-du-Serre a été découvert en 2007. Quelques dix plus tard, il va pouvoir être valorisé grâce aux scientifiques, à la commune d'Ucel et au parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Une plateforme en bois sera construite, elle permettra d'approcher au plus près les empreintes mais surtout des panneaux expliqueront comment se sont formées ces empreintes laissées par les premiers dinosaures. Les empreintes seront bien identifiées grâce à des bornes de visée. Il est vrai qu'aujourd'hui selon la lumière sur le site il est parfois difficile de les repérer.

Des empreintes qui permettent d'en apprendre beaucoup sur ces animaux

Cette dalle de pierre sur laquelle les dinosaures ont laissé leurs empreintes se trouvait au bord d'une rivière. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ces traces permettent d'en savoir plus sur la locomotion de ces premiers dinosaures leurs habitudes de vie puisque l'on voit passer ici un véritable troupeau. Et puis elles permettent aussi de déterminer leur taille te leur poids.