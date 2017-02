VIDÉO - Découverte d'un système de sept planètes de la taille de la Terre

Des astronomes ont découvert autour d'une étoile naine un système de sept planètes de la taille de la Terre, dont trois pourraient abriter des océans d'eau liquide et donc potentiellement de la vie, ont révélé mercredi la NASA et la revue Nature.

New record! We’ve found 7 Earth-sized planets around a single star outside our solar system; 3 in habitable zone: https://t.co/GgBy5QOTpK pic.twitter.com/NEavRSXDU2