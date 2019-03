[VIDÉO] Découvrez le Yoga du Rire à Rennes

C'est une pratique méconnue mais elle existe pourtant depuis près de 20 ans, le Yoga du Rire rassemble de plus en plus de pratiquants. Une journée nationale des animateurs était organisée ce samedi à Cesson-Sévigné près de Rennes. Découvrez cette pratique à travers une vidéo... pleine de rire !

Cesson-Sévigné, France

Si vous vous levez souvent du pied gauche ou si vous faites la tête en allant travailler le matin, pourquoi ne pas essayer le Yoga du Rire ? Inutile d'amener votre serviette ou votre tapis de gym, là, il vous suffit simplement de suivre les instructions des animateurs.

Pas de serviette ni de tapis comme au yoga classique. © Radio France - Alexandre Frémont

Trois minutes de rire équivalent à quinze minutes d'exercice

"Le rire apporte plein d'avantages, de bénéfices, des études ont montré que c'était bon pour la santé", détaille Fabrice Loizeau, ambassadeur mondial du Yoga du Rire. "Ce qui nous intéresse, c'est de booster joyeusement nos neurones, d'apporter plus de bonne humeur et d'optimisme". Concrètement, vous faites des exercices de respiration couplés à du rire. L'objectif est de rire au moins 15 minutes par jour. Certains médecins expliquent "que _trois minutes de rire équivalent à quinze minutes d'exercice physique intense_", comme on peut le lire notamment dans le petit guide du Yoga du Rire.

Une journée nationale des animateurs est organisée tous les ans pour former de nouveaux membres et échanger sur les évolutions de cette pratique. Ils étaient près de 150 ce samedi à Cesson-Sévigné, près de Rennes, rassemblés pour des questions-réponses mais aussi pour faire des exercices.

Florence, une Bordelaise venue rencontrer d'autres animateurs © Radio France - Alexandre Frémont

Florence fait partie de ces animateurs. Elle vient de Bordeaux, en Gironde et anime dans des groupes de rire depuis 11 ans. "Avant, j'étais une grande timide, je n'osais pas parler", commence-t-elle. "On me parlait, je rougissais tout de suite alors que maintenant je peux prendre la parole en public, faire le clown. Je n'ai plus le jugement de l'autre qui me freinait. Je suis plus ouverte aux autres, tout simplement". Une libération, tout simplement pour elle.

Des exercices comme les auto-tamponneuses ou les lunettes du rire sont proposées dans ces ateliers © Radio France - Alexandre Frémont

Plus de 250 adhérents au Yoga du Rire à Rennes

C'est une pratique qui s'étend de plus en plus. Le Yoga du Rire existe depuis une quinzaine d'années à Rennes et le cercle d'adhérents à l'association ne cesse de croître. Les animateurs Brétiliens propose deux endroits pour pratiquer sur deux créneaux différents : l'un à Rennes, le vendredi à 11 h et l'autre à Vitré, le mardi à 10 h 30. Les informations sont à retrouver sur ce site.