VIDÉO - Déjà un mois sous terre pour le spéléologue de La Croix-en-Touraine

Ils se sont lancés le défi de rester 60 jours sous terre, coupés du monde, au fond de la grotte de Trabuc, dans le Gard. Le 29 novembre dernier, le spéléologue de La Croix-en-Touraine Jean-Philippe Troux et son acolyte Patrick Candela sont descendus comme prévu pour rejoindre leur campement situé à 150 mètres de profondeur. L'expédition Trabuc Explo est désormais à mi-parcours et le moral est toujours bon, à en croire les vidéos qu'envoient les deux spéléologues... sans l'aide d'Internet. Ils tiennent à rester coupés du monde.

"En fait, à une centaine de mètres de l'entrée, la directrice de la grotte de Trabuc récupère une clé USB tous les dix jours. On a les informations uniquement quand ou ouvre cette clé" explique François Gay, le président du comité départemental de spéléologie d'Indre-et-Loire. Avoir des nouvelles seulement tous les dix jours, n'est-ce pas stressant? "Un peu... mais c'est comme dans un vaisseau spatial, en cas de problème, ils ne peuvent compter que sur leur autonomie. La finalité, c'est aussi de voir le comportement de deux personnes qui, comme dans les voyages spatiaux, sont obligées de cohabiter pendant des semaines. On voit si l'entente se maintient ou s'il y a des frictions... ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant!" Les deux spéléologues ne s'ennuient visiblement pas sous terre. Outre les expériences menées sur la climatologie, l'eau ou encore la topographie de la grotte, ils explorent le vaste réseau souterrain. Et en profitent pour le nettoyer. "La grotte a été parcourue pendant des années par beaucoup de monde et sous les cailloux, il y a beaucoup de cochonneries" raconte François Gay, qui visionne toutes les vidéos transmises par les deux aventuriers.

Du Vouvray pétillant pour Noël

Ils ont beau être sous terre, les deux explorateurs ne perdent pas la notion du temps: à Noël, une bouteille de pétillant a été ouverte. "Du Vouvray" précise Jean-Philippe Troux dans la vidéo transmise quelques jours après ce réveillon un peu spécial. Le moral est bon, assurent les deux spéléologues, dont la principale préoccupation est l'humidité. Elle imprègne tout: les vêtements, les couchettes... et la nourriture. "On a de mauvaises surprises sur des jus de fruits, des compotes. Cela nous agace un peu" reconnaît Jean-Philippe Troux. "On est obligés de mettre à la poubelle des aliments qui nous sont utiles." Auront-ils assez de stock pour tenir jusqu'au 27 janvier, date de sortie annoncée de la grotte? À suivre...