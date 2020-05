Le personnel soignant et les résidents de l'Ehpad "Le Bois Joli", à Évron, ont publié sur Facebook une vidéo très émouvante dans laquelle ils adressent un message d'espoir en cette période de confinement et de pandémie de coronaviru

VIDÉO - "Des bisous à tous", les messages émouvants des résidents et du personnel d'un Ehpad en Mayenne

Il y a des sourires, beaucoup de sourires, de l'émotion, beaucoup d'émotion. En ces temps difficiles pour les personnes âgées, c'est un magnifique message d'espoir, de solidarité, de générosité qu'envoient les résidents et l'ensemble du personnel de l'Ehpad "Le Bois Joli", dans les Coëvrons.

Dans cette vidéo publiée sur la page Facebook de l'établissement (vue et commentée des milliers de fois), on découvre les images des résidents qui ont écrit quelques mots sur du papier : "les ballades me manquent, heureusement que vous êtes là", "gros bisous à mes enfants", "les enfants je vous embrasse", "le temps est long mais le soleil est avec nous".

Le personnel de cette maison de retraite d'Evron (soignant, administratif, cuisine), démontre, une nouvelle fois ici, tout son dévouement : "tous ensemble nous gagnerons".

REGARDEZ