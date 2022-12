VIDÉO - "Des caries dès la petite section" : campagne de prévention dentaire auprès des enfants de Dordogne

Se brosser les dents matin et soir, pendant deux minutes et sans en oublier aucune : les infirmières de la protection maternelle et infantile (PMI) de Dordogne espèrent que ces gestes vont devenir des réflexes pour les enfants de petite section de l'école maternelle des Maurilloux, à Trélissac, près de Périgueux. Les deux infirmières y interviennent dans le cadre de la campagne de prévention bucco-dentaire menée par le Département de Dordogne auprès des plus jeunes.

Un kit est distribué à chaque enfant qui bénéficie de l'atelier d'une heure, partagé sur deux séances espacées - 500 tout-petits profitent de l'action départementale chaque année : brosse à dents, dentifrice, verre et sablier. L'enseignante Leiza Gass croit à cette intervention : "Je pense que cela va vraiment marcher, qu'ils vont se laver les dents deux minutes. Nous avons aussi lu la petite histoire de Manon qui perd sa dent et je pense que les enfants espèrent avoir des belles dents à donner à la petite souris."

Mireille Volpato, vice-présidente au Département chargée de l'enfance et de la famille, a distribué un kit bucco-dentaire à 500 enfants en Dordogne cette année. © Radio France - Lisa Guinic

Pas de brossage régulier

Leiza Gass considère le phénomène de mauvaise hygiène bucco-dentaire des plus jeunes comme récent. Elle l'évalue son apparition à trois ans environ. "Des enfants ont déjà des caries dès la petite section, s'alarme-t-elle, parce que souvent, ils mangent des bonbons, boivent des boissons très sucrées qu'ils gardent en bouche * ; et comme il n'y a pas de brossage régulier des dents, cela peut embêter après le développement des dents définitives."*

Cindy Aït Slimane et Annie Cabantous, les infirmières de PMI, constatent également, de plus en plus, ces problèmes bucco-dentaires lors de leurs bilans dans les écoles maternelles : "Il y a des enfants qui dès 3-4 ans se plaignent de douleurs dentaires et ont des dents très très abîmées. Elles sont enlevées par le dentiste pour justement sauver les dents d'adulte."

Prévenir à tout âge

A la fin de leur intervention, les enfants reçoivent un diplôme. Le but ? Que ces tout-petits poursuivent l'échange sur la santé dentaire à la maison, avec leurs parents.