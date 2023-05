VIDEO Des personnels du CHU de Poitiers formés pour intervenir sur les zones contaminées

Ce sont des hommes et des femmes en formation au CHU de Poitiers qui ont enfilé des combinaisons bien particulières durant plusieurs jours. Des personnels hospitaliers soignants qui sont désormais prêts à intervenir dans des zones contaminées face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques ou encore explosifs. Ces médecins, infirmiers peuvent être mobilisés et mis à contribution à l'occasion de situations sanitaires exceptionnelles. Ces volontaires ont été formés au sein du Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence du CHU. Ce sont les attentats de 1995 puis l'explosion de l'usine AZF de Toulouse qui ont accéléré le besoin de former des personnels dédiés à ces risques

Des activateurs de zone qui ont pour mission de préparer les zones de décontamination la plus proche de l'incident. Monter et démonter une zone de décontamination et gérer aussi les patients accueillis pour limiter au maximum la contamination. Le département de la Vienne compte 60 activateurs de zone il en faudrait une centaine de plus.

ⓘ Publicité

Habillage et déshabillage demandent une concentration absolue © Radio France - Vincent Hulin

loading