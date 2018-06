Marseille, France

Quinze rescapés du Bataclan participent jusqu'à dimanche à la deuxième phase d'un test expérimental destiné à montrer que la plongée sous-marine aide à gérer un stress post-traumatique, au centre UCPA de Niolon à Marseille. Cette expérience appelée "DivHope" est encadrée par le service hyperbarre de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille, le service de santé des armées, des psychiatres, des moniteurs de plongée et un sophrologue.

Les bénéfices de la plongée

En plus de sorties en mer, ces victimes qui ont vécu les atrocités de l’attentat du 13 novembre 2015, qui a fait 90 morts au Bataclan, suivent des séances de sophrologie. En novembre dernier, ces quinze personnes avaient déjà participé à une première phase très concluante en Guadeloupe.

Vincent Meurice, moniteur de plongée et sophrologue, explique qu'une fois au fond de l'eau, tout le monde se tient la main. La plongée dure environ une demi-heure. "Quand on est sous l'eau, parfois, les pensées essaient de venir s'installer dans ma tête. Mais je pense à ma respiration. Et je regarde autour de moi", raconte cette rescapée.

"Dès qu'il y a un son qui claque, je sursaute" (Stéphanie, victime du Bataclan)

Deux ans et demi après l'attentat du Bataclan, Stéphanie, qui se sent "superbement bien" après une exploration, explique qu'elle a toujours une hypersensibilité au son : "Dès qu'il y a un son qui claque, je sursaute. Malgré soi, on surveille tout le monde, tout son environnement. Au bout d'un moment c'est épuisant et ça se finit en crise d'angoisse", raconte la jeune femme qui ne vit plus à Paris et ne peut plus prendre le métro. Mais depuis qu'elle suit cette expérience de plongée, elle affirme qu'elle va "beaucoup mieux" : "Je dors mieux, je suis plus détendue et... ça va être dur de partir dimanche !"