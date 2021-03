VIDÉO - Des sages-femmes de Valence crient leur colère en chanson sur un titre de Goldman

Après les infirmiers des urgences qui avaient entonné "Y a de la colère dans le l'cathéter" en mars 2019, les sages-femmes de l'hôpital de Valence ont tourné un clip pour exprimer leur colère et réclamer plus de moyens humains et financiers.