L'hôpital de Guéret recrute ! Et pour cela, en plus des offres d'embauche classiques, une vidéo a été publiée lundi 7 août sur internet. Ce sont les soignants du service pédiatrie-maternité qui ont eu l'idée. Une trentaine de personnes se sont mises en scène dans les couloirs pour essayer de donner une bonne image de l'équipe et de la Creuse. Cerise sur le gâteau, l'actrice qui a des attaches en Creuse Anny Duperey leur apporte son soutien à la fin de la vidéo.

Le Centre Hospitalier de Guéret recrute, rejoignez le secteur mère-enfant !

Deux pédiatres, deux gynécos et des sages-femmes

Actuellement il y a deux pédiatres à l'hôpital de Guéret mais il en faudrait deux de plus. Il n'y a qu'un seul gynécologue titulaire, deux postes sont vacants. Il manque aussi plusieurs sages-femmes. L'hôpital réalise 500 accouchements par an. Recruter permettrait de soulager les équipes, explique Elodie, infirmière depuis 18 ans : "On est souvent appelés sur nos repos ou nos congés."

C'est elle qui a eu l'idée de cette vidéo, tournée par un professionnel, mais qui a demandé des mois de travail : "On est dessus depuis janvier, et un samedi tout le monde est venu avec leurs enfants, on a une belle équipe, on est fiers de ce qu'on a fait", sourit-elle.

Sa cadre Marianne Petit a tout de suite dit oui : "Je me suis dit : qui ne tente rien n'a rien. On voit les pédiatries qui ferment à droite et à gauche et on ne veut pas que ça arrive ici." Marianne Petit a aussi pris son courage à deux mains pour contacter Anny Duperey. Elle est allée à une séance de dédicaces à la bibliothèque de Guéret, et l'actrice l'a très bien accueillie : "Elle m'a donné ses coordonnées et elle a envoyé sa vidéo, c'est extra."

Anny Duperey apporte son soutien à la démarche des soignants de l'hôpital de Guéret à la fin de leur vidéo. - Hôpital de Guéret

"Travailler à Guéret, un chouette challenge"

La cadre espère que la vidéo permettra d'attirer des soignants : "On a une équipe chaleureuse et dynamique, il y a beaucoup de choses à faire, c'est un département où il fait bon vivre où il y a plein de choses à faire, on est au centre de la France donc à proximité de la mer, de la montagne... Ca peut être un chouette challenge de travailler ici."

Actuellement, le manque de médecins est pallié par des intérimaires, mais recruter permettrait de garder une équipe motivée et développer des projets. "Faute de personnel, on a dû arrêter il y a quelques années le programme sport et nature pour les enfants en surpoids, c'est dommage", précise Elodie. Les embauches pourraient aussi permettre d'ouvrir des urgences pédiatriques.