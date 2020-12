VIDÉO - Des tests antigéniques grâce aux infirmiers et pharmaciens de Buxerolles

Depuis ce mercredi 3 décembre, une salle de convivialité de Buxerolles, dans la Vienne, est dédiée aux quatre pharmacies de la commune et à des infirmiers. Dans cet espace situé derrière la Poste de la commune, ils ont décidé de proposer une campagne de dépistage gratuit via des tests antigéniques. Moins intrusifs et moins efficaces que le tests PCR, ces tests permettent quand même au patient de savoir s'il est ou non positif au Covid-19, quitte à le confirmer avec un test PCR en cas de positivité. Il suffit de réserver un créneau en passant par ces professionnels. Une initiative pour désengorger les autres sites de dépistage.