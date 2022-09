VIDÉO Déserts médicaux : à Meyreuil, "on va devoir installer une borne médicale avec consultations virtuelles"

Alors qu'une nouvelle étude publiée ce vendredi à l'initiative de l'Association des maires ruraux de France confirme que la désertification médicale touche davantage les zones rurales, le maire de Meyreuil Jean-Pascal Gournes, lance un appel sur France Bleu Provence. Dans sa commune de 6.000 habitants, près d'Aix-en-Provence, il ne reste plus qu'un médecin généraliste de 68 ans, sur le point de partir à la retraite. Malgré les efforts déployés par la municipalité, aucun professionnel ne veut s'installer.

France Bleu Provence : à Meyreuil, vous êtes inquiets. Comment cela se passe pour consulter un médecin ?

Pour 6.000 habitants, nous n'avons plus en effet qu'un seul médecin généraliste qui part à la retraite. Il a 68 ans, il fait "du rab" parce qu'il cherche désespérément un remplaçant et qu'il ne trouve pas.

La commune a donc décidé de s'organiser en construisant un cabinet médical

Depuis 2020, on a pris la décision d'anticiper. On a vu venir le problème. On a vu que le médecin avait du mal à trouver un remplaçant. On a créé une maison communale de santé pour trois ou quatre praticiens. On a une sage-femme qui s'est installée, mais les deux autres bureaux qui attendent des généralistes et pour l'instant, ils sont vides. Malgré nos recherches assidues, on fait les forums des professionnels de santé, on va chasser à l'université...

Comment vous expliquez que ces postes libres n'intéressent pas les médecins ?

Ce que je constate notamment dans les recherches que nous faisons, c'est qu'il y a un problème de mentalité au niveau des médecins généralistes. Je dis ça par expérience. On a eu des contacts avec certains médecins généralistes et aujourd'hui, ils n'ont plus envie d'être les médecins qu'on a connus dans les années 70, ceux qui partent à la retraite à l'heure actuelle. C'est le médecin traitant qui connaissait ses patients, qui faisait les visites, qui faisait les gardes. Aujourd'hui, ils sont davantage en recherche d'un emploi salarié, voire à temps partiel.

Vous avez d'ailleurs une jeune candidate qui se présente à vous et qui vous pose une question surprenante...

Je lui ai expliqué tous les avantages qu'elle aurait à venir dans notre maison communale de santé : un loyer très modéré, des locaux neufs, le mobilier fourni, y compris le mobilier de soins, l'informatique, la salle d'attente, le personnel... J'ai déroulé le tapis rouge. Quand je pensais avoir déroulé mes arguments en bon commercial de la commune, elle me dit : "Mais pour moi, qu'est ce que vous pouvez faire ?" Sous-entendu : je veux être salariée de la commune, ou je veux un logement, je veux une voiture de fonction. J'ai alors choisi la provocation. Je lui ai dit : "Si vous voulez, je vous donne ma carte vitale et en fin de mois, si c'est un peu difficile, vous tirez dessus !" Elle est repartie un peu vexée. Mais je crois que c'est un peu ça quand même. On ne peut pas avoir de médecin traitant, ils font du mi-temps, dans des cabinets à plusieurs. Chaque fois que vous vous présentez, c'est un médecin différent. Il vous suit sur votre dossier médical qu'il a sur l'ordinateur. Il n'y a plus ce contact qu'on avait, cette confiance qu'on pouvait avoir avec les médecins et qui est aujourd'hui perdue.

Quelle est la solution pour vous maintenant ?

C'est compliqué, je l'avoue. La solution qu'on a trouvée pour l'instant, c'est d'installer une borne médicale avec une assistante, une infirmière, où les administrés pourront venir pour avoir des consultations virtuelles. Ce sera donc de la téléconsultation. Voilà, aujourd'hui, on parle avec des gens qu'on connaît pas à travers un écran. C'est quand même une fin, et c'est quand même terrible. Je crois que c'est quand même très symptomatique de notre société actuelle, ce genre de relation.