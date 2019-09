VIDEO - "En deux ans, le fonds de dotation du CHRU de Tours a collecté 460 000 euros pour améliorer la vie à l'hôpital"

Le fonds de dotation du CHRU de Tours existe depuis fin 2016. Aujourd'hui, ce sont 460 000 euros qui ont été collectés auprès de 1 100 donateurs. Des Tourangeaux, des entreprises ou encore des associations.

Le mécénat existe depuis toujours mais le fonds de dotation a été mis en place il y a plus de 2 ans pour structurer la générosité de nos donateurs et flécher leurs dons sur des projets bien ciblés dans l'hôpital, des projets en plus qui améliorent la vie des patients. Des choses dont les crédits hospitaliers n'existent pas", Elodie Gaspard