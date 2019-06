VIDEO -"En maison de retraite, on est mieux préparé à faire face à une canicule" Emmanuel de Kerhor, directeur à Tours

38 degrés attendus ce mercredi après-midi en Touraine. Près de 40 voire plus demain et vendredi. L'indre et Loire est en alerte orange canicule depuis lundi soir. Vigilance renforcée pour les personnes fragiles. Et c'est notamment le cas dans les maisons de retraite.

Tours, France

Emmanuel de Kerhor est le délégué départemental de l'AD-PA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. Il dirige lui-même la maison de retraite Courteline à Tours. Il était l'invité de France Bleu Touraine ce mercredi matin.

"En période de canicule, oui, _il y a un risque réel pour les personnes âgées_. Elles ne ressentent plus aussi bien les différences de températures et les sensations de soif. Elle ne transpirent plus et ne régulent plus aussi bien la température de leur corps.

On leur porte donc une attention toute particulière. _Nous avons renforcé nos équipes le temps de l'épisode caniculaire en recrutant deux personnes_. Nous incitons nos pensionnaires à fréquenter nos salles climatisées. Les repas sont modifiés avec davantage de fruits et de légumes frais. De façon générale, aujourd’hui en maison de retraite, nous sommes mieux préparés à faire face à une canicule. Le risque est plus élevé pour les personnes âgées qui vivent toutes seules et isolées à leur domicile.

Nous avons la chance aussi d'avoir une structure médicalisée, on peut poser des perfusions, adapter des traitements en lien avec les médecins traitants. Donc on essaye de gérer nous-mêmes à notre niveau les premières alertes médicales pour ne pas trop se délester sur l'hôpital qui est en tension comme vous le savez."