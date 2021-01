VIDEO - En visite à Metz, Jean Castex prend les appels au centre de vaccination contre le Covid

En visite sur le site du CHR de Metz (Moselle), Jean Castex, le premier ministre fait la promotion des centres de vaccination contre le Covid pour les plus de 75 ans. L'ouverture des inscriptions débute ce jeudi 14 janvier.

Ce jeudi 14 janvier, jour d'ouverture à la vaccination contre le coronavirus pour les plus de 75 ans, Jean Castex en visite au CHR de Metz appelle les Français à la patience. Le premier ministre qui devrait annoncer de possibles restrictions ce soir à 18h, a voulu encourager ces inscriptions. "Il faudra être patient, parce qu'évidemment, ça va susciter un rush, c'est tout a fait normal".

Le premier ministre est accompagné du ministre de la santé Olivier Véran. L'idée est bien de montrer l'exemple, en venant dans ce département de la Moselle, le plus touché du Grand Est, par le Covid. Il y eu 1 466 décès en Moselle, depuis le début de l'épidémie et le taux d'incidence continue d'être au plus haut avec prés de 245 cas pour 100 000 habitants à la date du 10 janvier.

En raison des conditions climatiques et de la neige qui tombe depuis ce matin sur tout le Grand Est, le Premier ministre a annulé sa visite qui était prévue à Nancy dans la foulée.

Allo Madame, c'est Jean Castex

Jean Castex s''installe à la table de prise des rendez-vous. Il décroche le téléphone et prend lui même plusieurs rendez-vous.

Au delà du geste symbolique, il s'agit pour le premier ministre d'inciter les 5 millions de personnes de plus de 75 ans à s'inscrire sur internet ou par téléphone pour se faire vacciner à partir du lundi 18 avril.

Le CHR Metz-Thionville, désigné parmi les sites pilotes dans le Grand Est pour assurer la coordination et la distribution du vaccin, s'est mis en ordre de marche "dans un temps record" confiait lundi sur France Bleu Lorraine la directrice générale de l'établissement, Marie-Odile Saillard.