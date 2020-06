VIDÉO - Environ 200 personnes devant la mairie de Pau ce mardi soir pour soutenir les soignants

Venus avec des casseroles et des sifflets, les manifestants ont fait beaucoup de bruit.

Ils sont venus avec des casseroles, des tambours et des sifflets. L'objectif, ce mardi soir, était de faire du bruit. Environ 200 manifestants se sont donc retrouvés sur la place Royale, devant la mairie de Pau, pour soutenir les soignants et l'hôpital de la ville. D'autres rassemblements avaient lieu plus tôt dans la journée à Oloron, Orthez, Lourdes ou Tarbes. Ce mardi était le jour d'un appel national à manifester, en plein Ségur de la Santé.

Certains Palois venus soutenir les soignants ont été déçus du nombre de manifestants.

Certains soignants de l'hôpital sont complètement cassés.

- une Paloise

On souhaite qu'un jour ils puissent s'occuper de nous.

- un manifestant

Hassan Kermele, médecin anesthésiste à l'hôpital de Pau, y travaille depuis le début de sa carrière. Il témoigne.