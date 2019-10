VIDÉO - Éveillée, elle se fait opérer du cerveau en direct sur Facebook

L'opération a été suivie par plus de 2300 internautes en direct, et par plus de 617.770 autres a posteriori : une américaine de 25 ans, Jenna Schnardt a subi 4 heures 30 d'opération du cerveau pour faire disparaître ses problèmes d'épilepsie.

Crise d'épilepsie et perte de parole

La patiente souffrait de graves crises d'épilepsie et avait perdu la parole à cause d'une inflammation de ses vaisseaux sanguins au niveau du lobe temporal gauche. Les médecins ont décidé de retirer les tissus infectés et avec l'accord de Jenna Schnardt, d'effectuer l'opération sans anesthésie pour qu'elle puisse guider les chirurgiens.

Pendant l'intervention, la jeune femme a égrainé une liste de mots "oiseau, chien, papillon" et de nombres pendant que les chirurgiens stimulaient les différentes zones du cerveau.

"Si elle ne peut pas dire de simples mots, ça veut dire que la zone n'est pas sûre", explique le Dr Patel.

Nous avons même discuté de son chien pour vérifier ses capacités mémorielles.

Et pas d'inquiétude : le cerveau n'a pas de nerfs à sa surface, une opération de ce type n'est donc absolument pas douloureuse.

VIDÉO - Une opération du cerveau en direct sur Facebook