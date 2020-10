Nîmes devrait très probablement passer sous le régime du couvre-feu dans les prochaines heures, Alès pas encore. Mais si taux d'incidence de la capitale des Cévennes est inférieur, la ville suit avec quinze jours de retard la même pente et la population âgée y est plus importante.

VIDÉO : éviter le couvre-feu à Alès, c'est encore possible avec un sursaut citoyen

"couvre-feu, on peut encore y échapper" Jean Rampon, sous-préfet d'Alès.

Nîmes bientôt en confinement nocturne, Alès pas encore. La capitale des Cévennes "peut y échapper si la population se ressaisit". C'est le sous-préfet d'Alès, Jean Rampon qui le dit alors qu'avec près de 148 cas sur 1000.000 (taux d'incidence) Alès est encore loin de Nîmes, (322 nouveaux cas en 7 jours). Si rien n'est fait, la seconde ville du département prend le même chemin. Ajoutons-y une population -(+ 65 ans) plus âgé 230/100.000 contre 218 à Nîmes, le couvre-feu à Alès pourrait lui aussi ne pas tarder.

14 amendes ce lundi pour non port du masque

"Finie la pédagogie, nous allons frapper au porte-monnaie". Jean Rampon a organisé ce mardi soir une opération de contrôle dans les rues d'Alès. 14 amendes de distribuées. Des contrôles de nuit mais aussi en journée qui vont se multiplier les prochains jours. "o_n ne peut plus se permettre de laisser faire si on veut éviter le couvre-feu à Alè_s".