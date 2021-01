VIDEO -"On fait le maximum en fonction des doses qui nous arrivent", Marie Lajus, préfète d'Indre-et-Loire

A ce jour, plus de 2 000 Tourangeaux ont été vaccinés contre le Covid-19. En maison de retraite et pour une partie du personnel soignant de plus de 50 ans. Ce lundi, ce sont tous les Tourangeaux de 75 ans et plus qui vont pouvoir l'être petit à petit. Mais une vaccination très progressive.

Pour en parler, la préfète d'Indre-et-Loire, Marie Lajus était l'invitée de France Bleu Touraine ce jeudi :

"Il faut que tout le monde réalise que nous allons mettre en œuvre cette vaccination au fur et à mesure des flux de vaccin qui arrivent sur le territoire français et que _ça va prendre plusieurs semaines et même plusieurs mois_. On fait le maximum en fonction des doses qui nous arrivent. Mais ça veut dire qu'il va falloir continuer au moins jusqu'au printemps à appliquer toutes les mesures barrières"

"Pour les plus de 75 ans, l'objectif est de vacciner, sur les premières semaines, entre 2 et 3 000 personnes chaque semaine. ( Avec 60 000 Tourangeaux de plus de 75 ans ) , c'est une phase qui va donc se dérouler sur février et mars aussi. Mais nous pouvons la démarrer dès lundi.

C'est uniquement sur rendez-vous. Et ces rendez-vous seront pris à partir de ce week-end sur internet ou par téléphone."

Les cinq centres de vaccination ouverts dès lundi 18 janvier pour les 75 ans et plus :

Tours, aux Halles

Joué-lès-Tours, à la maison des associations du Clos Neuf

Chinon, à la salle Descartes

Neuillé-Pont-Pierre, au centre médical du SDIS

Amboise, à la salle des fêtes du théâtre

Un sixième centre ouvrira à Loches, "vraisemblablement" le 25 janvier.