Infusion détox, céréales minceur : l'ONG Foodwatch dénonce les "soi-disant vertus pour la santé" de certains produits

France

Être en bonne santé, boire "détox", manger moins sucré, c'est désormais une préoccupation importante pour les consommateurs. Les industriels l'ont bien compris et selon Foodwatch, ils en abusent.

Dans une campagne lancée ce mercredi, l'ONG de défense des consommateurs dénonce des "promesses en l'air" omniprésentes dans les rayons des supermarchés, "comme au temps où des charlatans vendaient du haut de leur roulotte leurs élixirs aux vertus miraculeuses", précise-t-elle sur son site.

"Detox, pas d'intox"

En tête des "pièges" dont il faut se méfier selon Foodwatch, les appellations non validées par la Commission européenne. Elle pointe notamment dans cette catégories 5 produits : les infusions "Detox, pas d'intox" d'Elephant, "Drainage et élimination pamplemousse de La Tisanière, le thé vert "Ligne" de Lipton et le thé "minceur" de Celliflore.

Une promesse vérifiée, mais en grande quantité

Du beurre qui "réduit le cholestérol"? La promesse est validée par les autorités, mais l'ONG s'est penchée sur les conditions précisées à l'arrière de certains produits. Dans le cas des "matières grasses riches en Oméga 3" de la marque Auchan, il faudrait manger 6 tartines pour avoir un véritable effet selon Foodwatch.

La quantité de sucre des produits est également épinglée. Super Smoothie "Energise" de la marque Innocent, "Antioxydant" de la marque Tropicana, céréales "fitness énergie nutritive" de Nestlé et les biscuits "choco magnésium - vitalité" de Gerblé. Ces 4 produits sont présentés comme étant sain, mais l'ONG relève par exemple que ces gâteaux secs contiennent 32g de sucre pour 100g.

Des dossiers d'appellation santé en attente à la Commission européenne

Depuis 2012, plus de 2.000 dossiers d'appellation santé sont en attente à Bruxelles explique l'ONG. C'est en effet l'autorité européenne de sécurité des aliments qui définit le caractère scientifique ou non de certaines affirmations et les critères pour les définir. L'institution a réalisé une vidéo pour présenter ce travail (sous-titrée en français).

Le problème selon Foodwatch, c'est qu'en attente d'une validation de la Commission européenne, les industriels sont en droit d'utiliser ces appellations.

Une plainte contre un site en ligne

Si toutes ces pratiques ne sont pas illégales en soit, ce n'est pas le cas du site de vente en ligne biologiquement.com alerte Foodwatch. Certains compléments alimentaires sont présenté comme ayant des vertus "anticancer". Une mention interdite par la loi, l'ONG annonce avoir déposé plainte contre ce site.