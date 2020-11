VIDEO - Forte affluence au nouveau centre de dépistage covid au stade des Costières

Arrivé au maximum de ses capacités de prélèvement, 1.000 personnes testées par jour, provenant de patients de tout le département et au-delà (50% de Nîmois parmi les personnes testées et 13% de non Gardois), le centre provisoire du Parnasse est délocalisé vers un nouveau centre en intérieur aux Costières. Il doit permettre d'améliorer les conditions de prise en charge des personnes et leurs délais d’attente de traitement.



Situé dans la grande salle des expositions du stade des Costières, ce nouveau site de prélèvement piéton continue d’être mis à disposition des laboratoires de biologie médicale Bioaxiome et Labosud (Groupe Inovie) pour pratiquer des tests PCR par prélèvement nasopharyngé.

Ce jeudi matin, du monde s'était déjà déplacé.