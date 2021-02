VIDÉO - Gestes barrières : Emmanuel Macron lance un défi aux youtubeurs Mcfly & Carlito

Les youtubeurs McFly et Carlito

Les youtubeurs Mcfly & Carlito, adeptes des défis loufoques, et qui cumulent plus de 6,2 millions d'abonné sur YouTube ont diffusé vendredi soir une vidéo où l'on voit le chef de l'État les interpeller : "Je vous lance un défi : faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, de ne pas avoir de grands regroupements, faire au maximum le télétravail"

Faites cette vidéo toute simple et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement : vous venez tourner à l'Élysée. (...) À vous de jouer !

Les deux youtubeurs expliquent avoir d'abord reçu un coup de téléphone du responsable numérique de l'Elysée, pensant à un canular. Ils ont ensuite reçu un message vidéo d'Emmanuel Macron.

Mission acceptée

Mcfly & Carlito ont annoncé à leur communauté leur choix d'accepter le défi lancé par le président de la République : "RDV dimanche 10h pour péter les scores" répondent-ils. ils envisagent même de soumettre Emmanuel Macron à un concours d'anecdotes.

En avril 2020, ils avaient organisé une journée caritative sur YouTube, le "maradon", qui avaient permis de récolter plus de 400.000 euros de dons pour les hôpitaux français et les Ehpad. Ce "maradon" avait reçu le soutien du président de la République. "Merci à toutes celles et ceux qui s'engagent pour nos soignants en première ligne contre le Covid-19 !", avait commenté le compte d'Emmanuel Macron sur YouTube.