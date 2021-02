En réponse au défi lancé par le président de la République, les youtubeurs Mcfly et Carlito ont mis en ligne ce dimanche matin une vidéo pour rappeler aux Français l'importance des gestes barrières pour lutter contre le coronavirus. Objectif : 10 millions de vues.

VIDÉO - Gestes barrières : les youtubeurs Mcfly et Carlito relèvent le défi lancé par Emmanuel Macron

Les youtubeurs stars Mcfly et Carlito

Défi relevé. Les youtubeurs stars Mcfly et Carlito ont relevé ce dimanche matin, comme annoncé vendredi, le défi lancé par Emmanuel Macron. Le président de la République leur a demandé de produire une vidéo afin d'inciter les Français à respecter les gestes barrières pour endiguer l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Les deux compères, adeptes des défis loufoques, et dont la chaîne Youtube dépasse les 6,2 millions d'abonnés, ont diffusé dans la matinée un clip en forme de chanson intitulé "Je me souviens".

"J'te promets Manu, j'vais faire gaffe pour mes enfants et pour la France. (...) Si l'on veut retrouver ces sensations d'hier, il faut appliquer les gestes barrières." (Extrait du clip de Mcfly et Carlito)

"Les gestes barrières sont importants pour vous et vos proches, essayez de les respecter au max, on sait que ça commence à faire long mais on va y arriver tous ensemble" expliquent les youtubeurs dans le texte de description de la vidéo.

Objectif, 10 millions de vues. Si la barre est atteinte, Mcfly et Carlito promettent à leur abonnés "un concours d’anecdotes avec le président". Emmanuel Macron leur a proposé de tourner leur prochain clip à l'Élysée si leur clip sur les gestes barrières cumule les 10 millions de vues.