VIDEO – Gluten, intolérance au gluten, sensibilité au gluten… On vous explique tout !

En ce jeudi 18 mai, c’est la journée mondiale contre la maladie coeliaque. Cette maladie auto-immune est provoquée par le gluten, on parle alors d’intolérance au gluten. Mais que recouvre cette appellation ? Que signifie sensibilité au gluten ? Blanche Rautenstrauch, naturopathe, nous explique tout.

Le Gluten, c’est quoi ?

Le gluten est une protéine que l’on retrouve dans les céréales suivantes : le blé, le seigle, l’orge, l’épeautre, le kamut et certaines variétés d’avoine.

Ainsi, on trouve du gluten dans notre alimentation quotidienne : le pain, les pâtes, les fonds de tarte, les pâtisseries, les gâteaux, les plats préparés…

VIDEO - INSOLITE : 10 ALIMENTS SURPRENANTS CONTENANT DU GLUTEN

Qui est concerné par l’intolérance au gluten ?

1% de la population mondiale serait touchée, ce qui représente en France 600 000 personnes.

Quels sont les symptômes de l’intolérance au gluten ?

Ils sont multiples : douleurs abdominales et intestinales, maux d’estomacs, ballonnements, constipation chronique, diarrhées fréquentes, syndrome du « colon irritable », fatigue, maux de tête, migraines, déprime, troubles de l’humeur, douleurs articulaires, problèmes de peaux, problèmes de poids…

Comment savoir si on est intolérant ?

L'intolérance au gluten peut être détectée en faisant des analyses en laboratoire ainsi que par une biopsie de l'intestin.

Qu'est-ce que la sensibilité au gluten ?

On avance qu'aujourd'hui 30% de la population serait sensible au gluten.

Le gluten contient une acide aminée, la gliadine qui, de par sa taille, est difficile à digérer.

Des personnes ayant au départ des problèmes digestifs peuvent être sensibles au gluten. Les symptômes sont plus vagues et apparaissent quelquefois plusieurs jours après l'absorption de gluten.

Comment savoir si on est sensible au gluten ?

Tout simplement, il faut faire un test : arrêter le gluten pendant une période d'au moins 3 semaines et observer : est-ce qu'il y a une amélioration des symptômes ?

Le gluten, effet de mode ?

Non, il s'agit plutôt d'une prise de conscience. Le gluten est présent depuis longtemps, depuis que notre alimentation a changé, que nous privilégions les plats préparés, avec des produits raffinés et industrialisés au détriment des produits frais. Le blé d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le blé d'autrefois.

Peut-on en guérir ?

Dans les cas d'intolérance au gluten et de maladie coeliaque, il n'existe pas d'autre solution que d'arrêter le gluten.

Dans les cas de sensibilité au gluten, il faut arrêter le gluten pendant une période pouvant aller jusqu'à 6 mois afin que l'organisme puisse se remettre. Ainsi, dans un second temps, on pourra réintroduire le gluten de manière progressive, en privilégiant les farines de céréales anciennes, entières et bio. Enfin, il est nécessaire d'avoir une alimentation équilibrée, avec des produits frais et non transformés.

Blanche Rautenstrauch, naturopathe spécialisée en phytothérapie, diététique et micronutrition, organise régulièrement des cures détox, dont certaines portant sur le gluten. Plus d'infos sur le site http://naturophyto.com