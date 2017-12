Grenoble, France

La ministre de la Santé, lors de sa prise de parole à l'Assemblée Nationale, avait cité un rapport demandé par son ministère et réalisé par un médiateur. Celui-ci décrivait deux situations de harcèlement à l'hôpital de Grenoble. Ce jeudi 21 décembre, Jacqueline Hubert, directrice générale répond : le harcèlement en question ne vient pas de la direction, et n'a pas pris l'intervention de la ministre pour un blâme.

D'autres cas de souffrance au travail dénoncés par des pédiatres

Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là pour la direction, qui doit aussi faire face à une lettre écrites par plusieurs médecins pédiatres, à bout et dénonçant les conditions de travail au CHU. Aussi bien Jacqueline Hubert que Jean-Pierre Zarski, le président de la commission médicale d’établissement, assurent qu'ils n'étaient pas au courant de cette affaire et comptent réagir au plus vite.

Une plainte déposée en janvier par un ancien chirurgien

Enfin, France Bleu Isère apprenait ce même jeudi 21 décembre qu'une plainte avait été déposée dès le mois de janvier par un ancien Professeur des Universités, chirurgien praticien, qui a fait ses études et sa carrière au sein du CHU de Grenoble. La direction dit ignorer cette plainte mais celle-ci existe bien et Me Gerbi, l'avocat, dénonce un "aveuglement" et somme l'Agence Régionale de Santé de se "saisir du problème".

(Vidéos réalisées avec la précieuse aide de Pablo Faïs)