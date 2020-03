VIDEO - Hommage populaire aux soignants : Les ajacciens font du bruit

Quartier du Loretu à Ajaccio, des habitants se sont retrouvés sur les coups de 20h pour un hommage bruyants à celles et ceux qui luttent contre l'épidémie.

Après un appel lancé sur les réseaux sociaux, des habitants d'Ajaccio se sont mobilisés à 20h sur leurs balcons et à leurs fenêtres pour soutenir depuis leur domicile les personnels soignants. Infirmiers, médecins, pompiers, ambulanciers...cet hommage et cette marque de soutient d'adresse à toutes celles et ceux qui sont engagés sur le terrain pour traiter la maladie du Coronavirus.

En confinement depuis ce midi comme le reste du territoire français, les habitants de la cité impériale ont témoigné leur sympathie, à l'instar d'autres villes, comme Marseille. L'appel a tourné sur les réseaux sociaux, et est bien sûr appelé à être repris pour les jours à venir.

L'appel qui a circulé sur les réseaux sociaux

D'autres manifestation sonores se sont faites entendre dans Aiacciu, comme la diffusion d'un enregistrement du "Diu vi Salvi Regina", pas étonnant en cette veillée de Madunuccia. La manifestation religieuse a été annulée afin de ne pas favoriser la propagation du virus.