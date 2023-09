VIDÉO - "Il manque minimum deux aides-soignants dans les 179 Ehpads de Loire-Atlantique"

Pour tenter de pallier le manque d'aides-soignants, la région Pays de la Loire ouvre des instituts de formation dans les villes moyennes, comme Guérande. Objectif : 350 personnes supplémentaires formées chaque année à l'échelle de la région. Parce que, rien qu'en Loire-Atlantique, il manque actuellement plusieurs centaines d'aides-soignants pour faire fonctionner les Ehpads. C'est le constat de Bernard Moriceau, directeur de deux maisons de retraite à Nantes, et président de la Fédération des associations de directeurs d'établissements et de services pour les personnes âgées dans le département.

Dans ces conditions, comment faites-vous pour fonctionner ? "C'est très difficile, reconnait Bernard Moriceau. Nous fonctionnons très souvent avec des gens non diplômés. Nous fonctionnons parfois avec un manque de personnel, en nous ré-arrangeant. Je dirais que nous sommes des experts des plannings".

Quand vous pouvez fonctionner. Il y a eu, cet été, des Ehpads qui ont été obligés de transférer certains de leurs résidents dans d'autres établissements, faute de personnel. C'est dramatique d'en arriver là. "C'est complètement dramatique. Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Ça avait commencé en 2018-2019. On avait déjà alerté, mais ça continue".

Alors, comment on fait pour former, recruter et garder les aides-soignants ? "On a très peu de marge de manœuvre sur les salaires. Les dotations nous viennent de l'État pour pouvoir rémunérer une partie de nos soignants. Ce qu'il faudrait, c'est loi grand âge ambitieuse qui permettrait d'augmenter le ratio de personnel en Ehpad. On est actuellement à 0,80 équivalent temps plein par résident, mais la majorité des Ehpads sont aujourd'hui à 0,5."

Vous demandez plus de personnel alors que vous avez déjà du mal à en avoir suffisamment ? "C'est complètement paradoxal. Mais, toujours est-il qu'on est dans une spirale négative. Il faut la stopper. Et si nous avions plus de personnel, il n'y aurait plus la frustration du travail non effectué par les soignants et qui est source de démotivation. Et pour les employeurs, ça permettrait de proposer aussi des organisations beaucoup plus vertueuses et qui concilient beaucoup mieux vie pro et vie perso."