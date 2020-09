VIDEO - " Il y a un vrai sentiment de colère chez les malades", Marie Presset de la Ligue contre le Cancer 37

Marie Presset est coordonnatrice à la Ligue contre le Cancer à Tours. Elle était l'invité de France Bleu Touraine ce mardi matin :

"Ça concerne tous les types de cancer. Ce sont des traitements d'immunothérapie anciens, qui ne sont plus brevetés, qui sont tombés dans le domaine public. Conséquence, _les produits sont délocalisés en Chine ou en Inde. Les prix chutent, ça intéresse moins les laboratoires pharmaceutiques et donc pas de stocks et on se retrouve en pénurie_.

C'est choquant. Il y a un vrai sentiment de colère chez les malades. Pourquoi moi je ne pourrai pas être soigné avec le bon médicament ? Et les professionnels de santé sont désemparés parce qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de prescrire le médicament qui convient.

On essaie d'alerter les pouvoirs publics. Il faudrait relocaliser la production de ces médicaments en Europe et constituer des stocks suffisants pour répondre à la demande. On réclame également plus de transparence sur ce sujet de la part des labos."