VIDÉO - Insuffisance cardiaque : connaissez-vous ce slogan "EPOF" ?

"Insuffisance cardiaque : et si votre cœur essayait de vous dire quelque chose ?". L’Assurance Maladie relance cette semaine sa campagne nationale de sensibilisation à l’insuffisance cardiaque en faveur d’un dépistage

précoce. Pour l'occasion, Alain Chelloul, directeur de la CPAM du Gard, était ce lundi matin en direct l'invité de France Bleu Gard Lozère, à 8h15.

"A priori, ça concerne 2,3 ou 2,4% des Français". Plutôt des personnes âgés (10% des plus de 70 ans) Et plus particulièrement dans le Gard, 8.000 personnes, soit dans la moyenne de l'hexagone.

EPOF

Le slogan de la campagne ? EPOF. Essoufflement, prise de poids inhabituel, œdème et fatigue inhabituelle. "Le premier élément pour prévenir cette pathologie : l'exercice physique, une nutrition équilibrée, l'hygiène de vie. ce qu'il faut, c'est retarder."

Et pourquoi ne pas saler ? "Parce que ça retient l'eau".

L'insuffisance cardiaque concerne 1,5 million de personnes en France et devrait progresser de 25% tous les quatre

ans. Un nombre sous-estimé car les malades tardent à être diagnostiqués. Touchant majoritairement les personnes de 60 ans et plus, son incidence s’accroît tant pour les plus de 70 ans que pour les moins de 55 ans en raison de l'allongement de l'espérance de vie et des habitudes de vie délétères à la santé comme le tabagisme et la sédentarité.

