VIDÉO - "J'avais de l'appréhension" : des pompiers volontaires formés aux accouchements d'urgence en Moselle

Tout est fait pour coller au plus près de la réalité. L'atelier se déroule dans une vraie ambulance des pompiers. Une stagiaire pose la main sur ce bassin de femme en plastique installé sur le bord du brancard. "Bloquez... Et poussez !", crie-t-elle. La tête d'un mannequin de bébé apparaît par le faux vagin. Les cinq infirmières qui assistent à cet accouchement factice sont en formation à la cité Academos de Verny, pour devenir sapeurs pompiers volontaires. Ce mercredi 14 juin, elles participaient à un atelier consacré aux accouchements en urgence.

"Madame il faut arrêter de pousser, il y a le cordon autour du cou", dit fébrilement Émilie. Son poste habituel : infirmière en réanimation à l'hôpital. "Je ne suis jamais au contact des enfants ou des bébés", explique-t-elle. "L'accouchement et les enfants, c'est vraiment une appréhension pour moi. D'un coup, il y a deux victimes." Comme elle, une centaine d'infirmiers et d'infirmières, issu.e.s de secteurs très divers, se consacrent à cette activité de pompier volontaire au Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Moselle.

"Une autre satisfaction"

"À l'hôpital, on est dans un milieu très encadré, avec souvent une équipe médicale à proximité", reconnait Géraldine Kremer, experte sage-femme chez les pompiers de la Moselle depuis dix ans. "Là, en intervention, ils se retrouveront parfois seuls. On leur donne les bases pour accueillir un nouveau-né seul et pour qu'ils soient ensuite en capacité d'appeler un renfort médical si besoin."

Après avoir testé le faux bassin en plastique, Sabrina, qui travaille au Service mobile d'urgence et de réanimation (Smur) de Forbach, a hâte de partir sur ces nouvelles interventions. "Nous, quand on sauve une personne victime d'un arrêt cardiaque, on est bien sûr satisfaits. Mais le patient reste sédaté et intubé.", décrit-elle. "Tandis que là, on a tout sous les yeux. On voit que bébé va bien, maman va bien, papa est content... C'est une autre satisfaction."

472 interventions pour des accouchements

Mais les accouchements en urgence sont aussi des interventions très stressantes pour les pompiers. "Sur l'ensemble des interventions en Moselle, un départ étiqueté 'accouchement imminent' est déjà une singularité en soi", explique Alexandre Zeller, infirmier sapeur-pompier professionnel au Sdis 57. Chaque année, les pompiers mosellans interviennent à 472 reprises pour des accouchements.

"Il y a un roulement de tambour jusqu'à ce que l'enfant sorte en bonne santé", continue l'infirmier, également coordinateur zonal dans le Nord-Est. "Il y a beaucoup de suspens, surtout si c'est un déni de grossesse et que le bébé n'a pas été suivi. On se pose 10.000 questions, on se remémore les gestes... Et ça peut durer plus de dix minutes !"

Les infirmier.e.s ont aussi appris comment réagir à une complication lors d'un accouchement inopiné. © Radio France - Bastien Munch

"C'est très particulier"

Une source de stress, mais aussi d'un bonheur intense une fois l'intervention réussie. "C'est peut-être le seul type d'intervention où normalement l'issue est heureuse", sourit Alexandre Zeller, qui a compté "cinq ou six" accouchements à son actif. "On rentre à la caserne en se disant qu'on a participé à la naissance d'un nouveau-né. Et ça, c'est très particulier. J'imagine aussi que les parents en gardent de très beaux souvenirs et que ça alimente les conversations familiales pendant de nombreuses années..."

En Moselle, une dizaine d'infirmiers travaillent en permanence pour le Sdis. Les pompiers mosellans sont en revanche à la recherche d'expertes sages-femmes pour partir en intervention et assurer des formations. Pour l'instant, seules quatre d'entre elles ont le statut de sapeur-pompier volontaire. Le secteur de Sarrebourg et Château-Salins est notamment en grande souffrance sur cette question.