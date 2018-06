C'est leur seule solution pour survivre dans un monde modifié aux 3/4 par la main de l'homme. Et aussi pour se cacher de notre espèce. Les mammifères se méfient tellement de nous, que même quand on ne les menace pas, ils nous fuient comme la peste. Et c'est vrai de quasi toutes les bestioles, avec nombril, sur les 5 continents. C’est le résultat de la grande synthèse faite par la fac américaine de Berkeley sur 1/4 de siècle. C'est le cas par exemple des coyotes californiens qui sont passés en mode vie et travail de nuit. C’est aussi le cas du lion de Tanzanie. Et aussi des sangliers polonais. Mais alors, quid des conséquences ? On ne sait pas encore bien mais, c'est sûr, il y a des risques. D'abord parce que ces mammifères ne sont pas des noctambules confirmés. Comme les éléphants du Kenya qui sont passés dans l'obscurité alors qu'ils sont totalement miros la nuit. D'où la galère pour se nourrir. Et aussi plus de stress avec des agresseurs qui sont invisibles sans lumière. S'activer en nocturne rend aussi les animaux plus mous. Ce qui pèse sur leur santé. Et donc sur les naissances et bien sûr, sur leur survie. Et puis, ça met un beau bazar dans les équilibres entre chasseurs et chassés. Cela dit, il y a quand même un avantage à se partager la journée : Qu'humains et mammifères cohabitent mieux. Comme au Népal où tigres et paysans occupent les mêmes endroits mais pas au même moment. D'où aussi des possibilités de solutions pour sauvegarder les bestioles avec la création d'espaces qui leur seraient réservés. Donc, 100% sans humains. Sinon, on est bons pour un beau bond en arrière de 65 millions d'années. Quand notre ancêtre à tous, le tout 1er mammifère, ne s’activait qu’à la nuit tombée. A cause du voisinage : que des dinosaures ! Et c'est grâce à la disparition de ce Jurassic Park qu'on a pu enfin sortir notre museau au soleil. Mais désormais la famille mammifère est de nouveau obligée de se planquer dans l'obscurité.

La seule différence, et ça change tout c'est qu'aujourd'hui, les monstres terrifiants, c'est NOUS !