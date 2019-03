VIDEO J'y crois pas ! Appli, ma belle appli suis-je la plus jolie ?

C'est LA question que de plus en plus de marques de produits de beauté nous poussent à poser aux très nombreuses appli et logiciels qu'elles ont mitonné pour nous. Ca s’appelle la tech beauty. Car ces appli ne se contentent pas de remplacer bêtement le célèbre miroir de la méchante belle-mère de Blanche Neige. Elles sont conçues pour nous et rien que pour nous. Elles scannent, analysent décryptent... notre peau sous toutes les coutures. Plus ou moins sèche ou grasse, plus ou moins ridée. Avec un peu ou beaucoup d'acné. Certaines appli raffinent même en y ajoutant des paramètres extérieurs comme la pollution le pollen ou les ultraviolets. Et en fonction de tout ça, les malines machines nous disent quel produit magique utiliser pour être la plus belle ou le plus beau. On peut aussi faire tout ça en boutique et en mode ludique. Comme par exemple, tester un rouge à lèvre ou même une couleur pour les cheveux rien qu'en montrant son minois à un miroir intelligent. Merci la reconnaissance faciale ! Mais pourquoi est-ce que toutes ces grandes marques se mettent à la tech beauty ? D’abord, parce que les ventes des maquillages et des crèmes ont plutôt mauvaise mine. Et aussi parce que la recette intelligence artificielle + beauté semble séduire. Les clients passent 2 fois plus de temps sur les sites internet qui proposent ce type de services. D'où l'obligation aussi pour ces marques de changer le logiciel de leur organisation. Depuis quelques années, elles recrutent à tour de bras des grosses tronches des algorithmes. De quoi coller à la demande d'un 21ème siècle en quête d'une beauté digne de ses selfies en série. Et aussi très avide de produits super personnalisés. Et aussi de cautions scientifiques ++ Si c'est l'ordi qui le dit... Sauf que c'est encore lui, l'ordi, qui se gave de nos infos perso.

La vie privée serait-elle le prix à payer pour être la plus jolie, au moins, d'après son appli ?