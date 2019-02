VIDEO J'y crois pas ! Chez les plantes, c'est ma famille d'abord

Les plantes en font bien plus pour leurs cousines ou frangins que pour les végétaux avec lesquels elles n'ont aucun lien de parenté. C'est la Fondation pour la recherche sur la biodiversité qui se fait l'écho de cette étonnante découverte. Pendant longtemps, comme les plantes n'ont pas de système nerveux on a cru qu'elles ne pouvaient pas reconnaitre leurs parents. Sauf que depuis, on a démontré qu’elles savent très bien distinguer leurs racines de celles des autres. En clair, j'ai conscience que là c'est moi. Et les travaux de la scientifique Elisabeth Pennisi viennent de prouver que ça va bien plus loin : les plantes sont aux petits soins pour leur famille. Certaines réduisent la taille de leurs racines pour laisser plus de place à leur tonton ou leur mamie. Comme la roquette des mers qui se raccourcit pour que ses parents aient plus de nourriture et d'eau. D'autres plantes bougent volontairement leurs feuilles pour faire plus d'ombre à leur parenté ou au contraire pour lui donner plus de soleil. C'est le cas par exemple de la moutarde Arabidopsis. Quelques plantes aux dires des experts sont même capables de faire preuve d'altruisme. Comme le Moricandia surnommé le chou violet. Elevé avec des parents, il produit bien plus de fleurs. Ca parait rien. Et, pourtant si. Car en mettant toute son énergie dans les fleurs et pas les graines, le Moricandia offre bien plus de fertilisation à l'ensemble de son espèce. Bravo ! Mais à part confirmer que les plantes aussi ont un p'tit coeur, quel est l'intérêt ? Augmenter les rendements des plantes. D'ailleurs, la Chine fait déjà des tas de recherches dans ce sens pour doper la culture du riz. Car là aussi, être cultivé avec les siens, fait la différence. 5% de riz en plus. Autre intérêt : ça peut aussi aider les forêts à se régénérer. En Grande Bretagne, des experts ont par exemple démontré que les sapins nourrissent en priorité les membres de leur famille.

Alors, même si on ne sait pas encore bien si les plantes reconnaissent vraiment le cousin Lulu ou si elles se disent, tiens cette plante me ressemble comme 2 gouttes d'eau, ça parait avéré que les liens de la sève sont bel et bien sacrés.