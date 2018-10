C'est parfaitement possible avec Spotify. Car la célébre plateforme de musique en ligne vient de se marier avec Ancestry, le géant mondial de la généalogie. Comment ça marche ? Il suffit de bavouiller un peu de salive sur un test ADN qu'on commande sur le site de Spotify. Ancestry l'analyse et détermine comme ça d'où viennent nos vénérables ancêtres. Et c'est avec ça que Spotify nous mitonne un mix de musiques personnalisé. Donc, en fonction de nos racines. Qu'elles soient suédoises, sénégalaises ou bretonnes. Ou tout à la fois. L'intérêt ? Peut-être d'écouter les mêmes tubes que des ancêtres qu'on n'a jamais connus. Mais surtout, dixit Soptify, c'est pour nous ouvrir les tympans à d'autres musiques. Et de préférence en harmonie avec notre généalogie.

Okay ! Mais si on se met en mode parano : est-ce que ce n'est pas le moyen de nous piquer notre ADN. Pas du tout dit Spotify qui promet n’avoir pas accès à ces infos perso. En fait, ce qui pousserait Spotify à faire ces mezzés musicaux à la sauce ADN, ce serait de corriger le défaut des bulles à filtres. Les bulles à quoi ? Les algorithmes et les êtres humains derrière l'ordinateur qui fabriquent nos playlist. Le souci, c'est que souvent c'est aussi prévisible qu'assommant. On dirait nos disques avec juste quelques stars du moment en bonus.

Mais est-ce qu'ajouter de l'ADN à cette tambouille va donner plus d'originalité ? Déjà, tout dépend de la diversité de nos gènes. Si on est presque 100% made in France on aura surtout et beaucoup du France Gall. Super ! Mais pas vraiment surprenant. A l'inverse, si on a des ancêtres très divers et variés, est-ce qu'on devient forcément fan de yukulélé ou de djembé ? Et puis, et presque avant tout, est ce que nos goûts se résument à nos gênes ?

A se demander ce que Spotify et Ancestry auraient fait comme playlist à un certain Charles Aznavour. Le plus Parisien des Arméniens.