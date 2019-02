VIDEO J'y crois pas ! Etre bercé donne meilleur sommeil et meilleure mémoire

Quand on est adulte être bercé avant de s’endormir donne un meilleur sommeil et une meilleure mémoire. Ca vient juste d’être prouvé. Pas par des vendeurs de berceaux mais par des scientifiques suisses super sérieux. Ils ont allongé 18 volontaires, hommes et femmes dans un drôle de lit. Une couchette suspendue reliée à un petit moteur pour créer un léger balancement horizontal. Comme un hamac en plus lent. Ils les ont aussi reliés à des polysomnographes. Une batterie de machins/machines qui mesure les muscles, le coeur et surtout le cerveau. Et les données enregistrées ont montré que tous les volontaires sont allés bien vite que d'habitude au pays des rêves. Et aussi ont mieux dormi. En plus, ils ont eu des phases de sommeil profond bien plus longues. L'intérêt ? Le sommeil profond rend la mémoire beaucoup plus balèze. Mais en bons scientifiques super sérieux, ils ont quand même re testé leurs cobayes maison. En leur faisant apprendre des combinaisons de mots, juste avant de faire dodo. Avec interro, le lendemain sur ces mêmes mots. Et là, résultat confirmé. Après une bonne nuit bien bercée, tous les dormeurs cobayes ont 3 fois plus de mémoire qu'après un simple dodo immobile. D'où la question qui a ensuite titillés nos scientifiques. Mais comment de bêtes bercements peuvent avoir un effet pareil sur notre très complexe M. Cerveau. Et là, pour le savoir, ce sont des souris qu’ils ont recrutées et même bercées. Pas dans les bras mais sur une petite grille qui gigote. Et c’est grâce à ça qu’ils ont découvert quel organe est si sensible aux bercements. C'est le système vestibulaire. Un grand inconnu pour nous mais qui nous est extrêmement précieux. Dans l'oreille interne, c’est lui qui gère notre équilibre et notre orientation dans l'espace. Cela dit reste quand même un sacré mystère. Pourquoi est-ce que ces bercements donnent un super dodo ? Et aussi quel rôle joue le système vestibulaire, dans tout ça ? Le savoir serait peut-être LA solution pour les insomniaques et plus encore pour les personnes âgées qui, avec le temps, ont le sommeil et la mémoire qui yoyotent.

En tous cas, en attendant, on peut déjà savourer sans scrupules tous les bienfaits des bercements.