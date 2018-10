Les appli de notre smartphone ne servent pas qu’à consommer ou se distraire. « Be my eyes » aide les personnes aveugles. Roger Voice permet aux personnes sourdes de téléphoner. Et Handipressante trouve les WC adaptés aux fauteuils roulants… Et cette solidarité numérique n’a rien de virtuel.

Be My Eyes l'appli créée par le Danois Hans Wiberg lui-même déficient visuel.

Une appli pour prêter ses yeux aux personnes aveugles. Cette appli, c'est Be my eyes. Soit mes yeux. Une belle invitation à l'entraide lancée par Hans Wiberg. Ce Danois devenu presque aveugle a voulu aider les personnes non-voyantes dans tous les moments galère du quotidien. Et ça grâce au micro bénévolat. Et aussi au bénévolat tout court. Personne ne se fait un radis sur cette appli. Tout est gratuit. Et la boutique tourne grâce à des dons et à des bénévoles.

Alors, comment, ça marche ? Bénévoles et non-voyants chargent l'appli sur leur smartphone. Quand la personne aveugle a besoin d'une paire d'yeux, par exemple pour déchiffrer une étiquette ou lire un plan, elle demande de l'aide via son téléphone au 1 million d'inscrits sur Be my eyes. Et c’est le 1er ou la 1ére qui est dispo qui répond. Ensuite, le téléphone du demandeur bascule en mode vidéo. Et c'est l'écran du smartphone qui sert de caméra pour montrer au bénévole ce qui pose souci à la personne aveugle. Et hop, emballé, c’est pesé. Super !

Et super aussi toutes ces autres appli qui cherchent également à donner un coup de patte aux personnes handicapées. Comme Ava pour les personnes sourdes qui traduit en temps réel les conversations en sous-titres sur le téléphone. Ou encore Roger Voice. Comme Roger, bien reçu. Là, c'est pour téléphoner. Et là aussi, ça traduit les paroles en texte. Mais en plus, on peut demander de l’aide à de vrais interprètes en langue des signes.

Pour les personnes en fauteuil roulant, là, les appli sont surtout axées accessibilité. Comme J'accède qui donne toutes ces infos sur les boutiques, les musées, les restos, les hôtels… Il y a aussi Handipressante qui comme son nom le laisse deviner indique les toilettes adaptées les plus proches de la personne. Ou encore Streetco. Ca c'est LE GPS pour les fauteuils ou pour les béquilles. Car sur une route, il indique absolument tous les obstacles : les nids de poule, les travaux comme les escaliers.

Comme quoi parfois, Big Brother peut être un vrai grand frère.