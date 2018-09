Bientôt une réalité en Amérique. A cause Car des qualités médicales de la psylocibine, la molécule du LSD et des champignons hallucinogènes. Mais pour passer du récréatif au médicament, le LSD est pris en mini doses et obligatoirement avec un suivi psy pendant les prises de drogue.

Aux Etats Unis, c'est bien parti pour que le LSD se retrouve en pharmacie. Car les Américains ont redécouvert les vertus hallucinantes de la psylocibine. La molécule qui est dans le LSD et dans les champignons hallucinogènes.

L'intérêt ? La psylocibine ne fait pas voir QUE des éléphants en tutu rose. Elle a aussi le pouvoir de calmer le cerveau autant et même mieux qu'une bonne séance de méditation. En plus, magie, magie, elle a le super pouvoir de faire repousser les neurones. Miraculeux ! Car en cas de dépression, tout se rabougrit sous le ciboulot. Les synapses comme les neurones. Mais grâce à cette molécule, tous les câblages se refont. Et les résultats sont stupéfiants. Comme contre la dépression. Des études américaines montrent que le taux d'anxiété recule de 80% en seulement six mois. Ca marche aussi à fond contre les addictions à la nicotine et à l'alcool. 8 fumeurs sur 10 stoppent définitivement la cigarette. Un record !

En prime, comme le LSD et les champipi sont des psychotropes, il n'y a aucun risque d’addiction ou même d'overdose.

Alors pourquoi avoir interdit si longtemps cette chère psylo ? A cause de la mauvaise réputation de son ami le LSD dans les années 70. A l'époque, les médecins ont beau parler de médicaments MIRACLES, les autorités sont terrorisées à l'idée de mauvais trips massifs. D'où la prohibition.

Mais aujourd'hui, la donne a changé. Les traitements psy genre Prozac ont démontré une efficacité égale à de l'eau sucrée. En plus, les labos ne bossent plus sur ces maladies car elles ne rapportent pas assez.

Du coup, l'Oncle Sam se met aux drogues médicales. Le cannabis thérapeutique est légal dans plus de la moitié des états américains. Et l'ecstasy est si efficace contre le stress post traumatique qu'elle sera en pharmacie d’ici 2 ans.

Donc, logique d'autoriser le LSD pour se soigner et, en bonus, voyager.