VIDEO J'y crois pas ! Les séries télé sont les boosteurs de nos émotions

C'est la raison numéro 1 de leur succès d'après le grand expert ès série Pierre Sérisier. Et c'est sans doute aussi la raison de notre addiction sans frontières qui fait qu'on se passionne, par exemple pour Game of thrones, qu'on soit Indiens, Maliens ou Français. Mais pour assurer ce succès, rien de rien n'est laissé au hasard.1er secret de fabrication, valable depuis des lustres : l'histoire. Raconter une très, très bonne histoire. Et si les séries savent aussi bien le faire, c'est qu'elles ont piqué à d'autres les meilleures recettes. Au cinéma, elles ont piqué sa réalisation efficace et chic. Au roman, son rythme feuilleton et son foisonnement de personnages. Et à la télé, son art de capter le quotidien, l'actu’ et la réalité de nos vies. Mais si ces histoires nous passionnent tant - 2ème secret de fabrication - c'est surtout à cause des personnages. Leur variété fait qu'il y en a toujours un auquel on peut s'identifier. Et même leurs bizarreries, y compris psy, nous séduisent. Soit parce que ça nous rassure sur nos petites déviances personnelles. Soit parce que ça nous permet d'avoir mauvais esprit sans conséquences. En nous moquant des angoisses de ces névrosés de télé. Et si on les trouve si attachants, c'est parce qu’en fait on passe plein, plein de temps AVEC ces personnage. Bien plus qu'avec un film. Et parfois aussi bien plus qu'avec les vraies gens qu'on connait. D'où cette impression de proximité, d'intimité. Surtout qu’en plus, l'histoire tourne systématiquement autour de grands thèmes rassembleurs. Comme la famille, la médecine, la police, la science-fiction, les bandes de potes... Résultat, dis-moi quelles sont tes séries stars et je te dirai qui tu es. Du coup, les plateformes comme Netflix qui ont déjà plein, plein d'infos sur nous fabriquent des séries calibrées exprès pour matcher à 100 %. Sauf que c’est pas si simple. Parce que le seul juge de paix, c'est nos émotions. Et donc les seules à décider, si c’est la suite ou pas au prochain épisode.