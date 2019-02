VIDEO J'y crois pas ! Pour manger, presque la moitié des humains se servent de leur main

3,5 milliards de Terriens utilisent leurs doigts pour se nourrir. Et surtout ceux de la main droite réputée plus pure. C'est le cas dans la quasi-totalité des pays musulmans. Et dans presque toute l'Afrique noire. C'est le résultat, pas au doigt mouillé, de la grande enquête faite par les Décodeurs du journal Le Monde. Ils ont passé au crible les tables de 170 pays via des sites de voyages, des reportages mais aussi des livres de cuisine et même de bonnes manières. Leur 2ème découverte c'est que NON, la fourchette n'a pas trouvé sa place à table partout. C'est surtout en Europe qu'on l'utilise. Même si ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on s'en sert. En France, la petite fourche n'a débarqué qu'au 15ème siècle. Et encore uniquement à la table du roi. Mais, mondialisation oblige, désormais on trouve la fourchette dans tous les coins chics de presque tous les coins du globe. Autre idée reçue mise au rebut par les Décodeurs : les baguettes ne sont pas les amies de toute l'Asie. C’est même le contraire. Elles sont minoritaires sur ce continent. Mais comme la Chine en est fan, le Vietnam, la Corée et le Japon aussi. Egalement toute la diaspora. Ca fait quand même 2 milliards de Terriens qui se tapent la cloche tous les jours avec des baguettes. Ce qui est beaucoup mais rien comparé à la bonne vieille cuillère. Car c'est elle, la star numéro 1 des ustensiles. Et c'est elle aussi qui le plus souvent remplace la main pour se nourrir. On s’en sert aussi bien au Niger qu'au Pakistan. Que chez nous ou en Espagne et en Italie. Mais, si on additionne fourchettes et couteaux, la reine cuillère peut retourner à ses soupes et à ses sauces. Car plus de 3 milliards de Terriens utilisent des couverts. Ce qui est presque autant que ceux qui se servent de leurs doigts pour manger. Ce qui n'empêche pas que dans pas mal de cultures on continue encore à se méfier du couteau. Résultat, on le cantonne surtout à la cuisine ou au seul découpage du plat de résistance.

Même si comme le rappelle avec pas mal d'humour l'historien et expert Patrick Rambourg, le vrai danger ce n'est pas l'ustensile mais le convive