VIDEO - Jambes lourdes : comment les soulager ?

Jambes gonflées ? Lourdes, inconfortables, douloureuses ? Cette sensation, accentuée par la chaleur l'été, vient d’une mauvaise circulation du sang dans les veines. Blanche Rautenstrauch et Nathalie Simon vous proposent des astuces et des exercices pour redonner de la légèreté à vos jambes.

Réécoutez et podcastez le Conseil forme et bien-être de Nathalie Simon :

Certaines éléments comme la chaleur, le chauffage, les problèmes hormonaux, le surpoids, sans oublier l’hérédité, accentuent la sensation de jambes lourdes mais il existe quelques astuces et exercices pour soulager vos jambes :

S’hydrater tout au long de la journée

Il faut boire beaucoup d'eau et faire attention à ne pas être déshydraté. Il est conseillé de boire à petites gorgées, en petite quantité tout au long de la journée.

Faire de l’exercice régulièrement

Parmi les pires ennemis de nos jambes, arrivent en tête la sédentarité et le manque d'exercice.

Natation, marche, course, vélo… Tout exercice est bon car en actionnant les muscles, vous stimulerez la circulation et le retour veineux.

Il faut cependant éviter tout mouvement incluant du piétinement, comme le shopping ou des mouvements trop violents comme le squash.

Des mouvements à faire tous les soirs :

1. Mouvement « jambes tendues / pieds flex»

Allongez-vous dans votre lit, sur le canapé, ou même sur le sol.

Levez les jambes à la verticale, lentement tirez les pointes de pied vers soi en poussant les talons vers le plafond, pieds flex.

Maintenez la position quelques secondes en soufflant,

En inspirant, faites le contraire : poussez les pointes des pieds vers le plafond…

Répétez le mouvement une dizaine de fois.

2. Mouvement « drainage cheville »

Toujours allongé, levez une jambe, attrapez une cheville avec les 2 mains et pressez la jambe en descendant jusqu'au haut de la cuisse, comme si vous vouliez drainer votre jambe avec les mains.

3. Mouvement « balle de tennis »

Prenez une balle de tennis, asseyez-vous, le dos bien droit et les pieds nus.

Faites rouler la balle sous vos pieds.

Cet auto-massage très agréable vous permet de stimuler aussi le retour veineux au niveau de la voûte plantaire.

4. Eau froide

Sans oublier de toujours terminer sa douche par un jet d’eau froide du genou à la cheville et de la cheville au genou, ce qui va stimuler votre retour veineux.

Une alimentation riche en fruits et légumes

Il va être important d’inclure dans votre alimentation énormément de fruits et légumes riches en vitamine C et bioflavanoïdes, que vous allez les trouver dans les fruits rouges (fraises, framboises, myrtilles, groseilles…) et les agrumes (citron, pamplemousse, orange…) qui vont être riches en vitamine C : citron, pamplemousse, orange.

Les baies tonifient les vaisseaux sanguins. Ainsi vous pouvez ajouter ces fruits rouges dans vos salades, dans vos smoothies…

Les bioflavanoïdes donnent leurs couleurs aux fruits et légumes et sont de puissants anti-oxydants : ils protègent les cellules contre les dommages des radicaux libres.

Il est également conseillé de manger beaucoup de légumes : des légumes verts mais aussi des légumes colorés. Plus vous allez avoir de la couleur dans votre assiette, plus vous allez avoir des antioxydants et donc potentiellement tous ces petits bioflavanoïdes qui sont bons pour la circulation sanguine. Aussi, il est intéressant de manger beaucoup de noix et graines variées : sésame, tournesol, amandes, noix de macadamia, noix du brésil... qui vont apporter encore une fois la vitamine E, le sélénium et le zinc.

Blanche Rautenstrauch, naturopathe, est spécialisée en phytothérapie, diététique et micronutrition.

Plus d'infos sur le site NaturoPhyto.com