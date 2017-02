VIDÉO - Journée mondiale de l'épilepsie : rencontre avec un youtubeur isérois qui parle de sa maladie

À l'occasion de la journée mondiale de l'épilepsie, nous sommes allé à la rencontre d'Alexandre, alias Epileptic Man sur Youtube. Depuis un an : il publie des vidéos humoristiques pour expliquer sa maladie, sensibiliser à l'épilepsie. Interview en vidéo, et en format Youtube.

L'épilepsie se manifeste par des convulsions, ou encore des troubles de la mémoire. En France, 600.000 personnes, dont la moitié sont des jeunes de moins de 20 ans, sont atteintes de cette maladie qui, en plus d'impacter la santé, affecte la vie de tous les jours. Ce quotidien, Alexandre Lafont, 20 ans, a choisi d'en parler, de le raconter. Depuis un an, il publie des vidéos courtes, et avec un ton léger, aborde les contraintes liées à sa maladie, les moyens de la gérer, il parle aussi des épileptiques célèbres et de bien d'autres choses. Le nom de sa chaîne Youtube ? Epileptique Man, du nom du personnage qu'il interprète. Rencontre dans son studio d'enregistrement.

Rencontre avec Alexandre, alias Epileptic Man sur Youtube