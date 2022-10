VIDEO - Journée mondiale du don d'organes : les donneurs sont des héros selon le docteur Venhart du CHRU Tours

Ce lundi est la Journée mondiale de la greffe et du don d'organe. Le CHRU de Tours a réalisé l'an dernier 140 greffes de rein, 120 greffes de foie et 15 greffes cardiaques, ce qui en fait un des plus grands centres en France, dans ce domaine.

Les donneurs sont des héros

A Tours, l'activité est restée sensiblement la même qu'avant le Covid-19. Malgré tout, au niveau national, 25.000 français sont en attente d'une greffe. Un nombre qui ne cesse d'augmenter, d'année en année, car les donneurs sont trop peu nombreux.

Pour le docteur Jean-Christophe Venhard responsable de la coordination des prélèvements d'organes, au CHRU de Tours, "les donneurs sont des héros, et leurs familles aussi. Il n'y a pas plus altruiste que de donner ses organes après sa mort."

le Docteur Venhard rappelle par ailleurs qu'il est crucial que chacun d'entre nous évoque cette question avec ses proches, pour que les médecins essuient moins de refus quand ils proposent de prélever un organe sur quelqu'un qui vient de décéder.

Le cœur n'est pas chargé de sentiments, c'est juste un muscle !

Pascal Rivière, kinésithérapeute à Tours, doit sa vie depuis 2010 au don d'un cœur en bonne santé après que le sien l'ait lâché en 2009 lors d'un infarctus massif. S'en suit un long périple médical pendant lequel il frôle la mort avant qu'on ne lui implante un cœur artificiel. mais son état médical empire et il est donc mis sur la liste d'attente en avril 2010 pour recevoir un cœur , avant d'être opéré en urgence absolue en juillet 2010.

Pascal Rivière est aujourd'hui bénévole à l'ADOT, l'association pour le don d'organes. Il était ce lundi matin l'invité de France Bleu Touraine

