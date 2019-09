VIDÉO - L'ancien joueur de rugby Gareth Thomas révèle sa séropositivité

L'ancien joueur du Stade Toulousain et capitaine du XV gallois, Gareth Thomas révèle dans une vidéo sa séropositivité. Une manière pour lui d'encourager les autres malades et de lever un tabou. Il a reçu de centaines de soutien dont celui de Kate et du Prince William.