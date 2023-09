VIDÉO - L'appel à l'aide d'une habitante de Châteauneuf-les-Martigues pour trouver un médecin traitant

Un témoignage bouleversant ! L'appel à l'aide d'une habitante de Châteauneuf-les-Martigues. Arlette, à 74 ans, elle souffre d'insuffisance respiratoire et cardiaque suite à plusieurs cancers et depuis deux ans, elle ne peut pratiquement plus quitter son lit et son appartement situé au 1er étage d'une résidence.

Depuis que sa médecin généraliste a cessé son activité au mois de juillet, Arlette n'a plus de médecin traitant. Pourtant elle souffre de très nombreuses pathologies et elle a donc besoin d'être suivie et obligatoirement à domicile.

En effet Arlette est très affaiblie, elle pèse 33 kilos, et il lui est impossible de se déplacer dans un cabinet et c'est pourquoi elle lance cet appel à l'aide.

"Si je ne trouve pas de médecin traitant, je pense que je vais m'arrêter de vivre"

Arlette est paniquée à l'idée de ne plus avoir de médecin traitant*. "Si demain j'ai de la fièvre ce qui m'arrive très souvent, qu'est ce que je fais sans médecin ? C'est vrai que je suis une patiente complexe car j'ai beaucoup de pathologies mais le médecin lui il sait. Moi je vais prendre n'importe quoi et peut être que je vais mourir".*

Et pourtant, malgré tous ses gros ennuis de santé, Arlette garde le sourire et le moral. "J'ai besoin d'un médecin qui vienne me voir à domicile et qui m'encourage à continuer mon combat. Je veux me battre pour mon mari, mes enfants et mes petits enfants mais certains jour je suis tellement fatiguée que je ne peux même plus parler. Mon mari est obligé de me porter".

À Châteauneuf-les-Martigues, il ne reste que trois médecins généralistes, tous complets

À Châteauneuf les Martigues, commune de 18 000 habitants il ne reste aujourd'hui que trois médecins traitants alors que la population a doublé en dix ans. Celle qui suivait Arlette a cessé son activité en juillet sans trouver de remplaçant et un autre médecin est en arrêt maladie sans date de retour. Il y a aussi une permanence médicale avec plusieurs médecins mais "aucun d'entre eux ne se déplace à domicile et ces médecins sont au premier étage d'un bâtiment avec un ascenseur qui ne fonctionne pas !" précise Elodie Thiebaut, infirmière libérale sur la commune.

"On se retrouve avec une vingtaine de patients polypathologiques qui n'ont plus de médecins et qui ne peuvent pas se déplacer sur d'autres communes. Les médecins sont déjà débordés et beaucoup refusent les domiciles car ce n'est pas assez bien payé. Il faut savoir qu*'*une consultation à domicile prend beaucoup plus de temps qu'une consultation classique en cabinet" précise l'infirmière qui est aussi élue d'opposition au conseil municipal et qui compte bien alerter sur ce manque de médecins généralistes lors du prochain conseil municipal le 26 septembre.

En 20 ans, en France les visites à domicile ont été divisées par 4 et pourtant dans le même temps, la population vieillit et les besoins augmentent. La visite à domicile n'a pas été revalorisée depuis 15 ans. L'indemnité de déplacement est de dix euros + 35 euro la visite.

Arlette est en relation avec la CPAM qui doit lui trouver un médecin traitant qui viendra à domicile mais pour l'instant elle n'a pas reçu de proposition concrète. Elle espère que son témoignage fera bouger les choses.