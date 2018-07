Le Blanc, France

Le comédien Bernard Lecoq, 67 ans, né au Blanc, apporte son soutien au comité de défense de l'hôpital du Blanc, dans l'Indre. L'acteur a accepté de lire dans une vidéo à destination de Brigitte Macron la lettre ouverte rédigée par un collectif de femmes opposé à la fermeture estivale de la maternité du Blanc. La vidéo, tournée dimanche, devait être envoyée à la première Dame ce mardi dans un coffret accompagnée de la lettre manuscrite signée des quatre femmes qui l'ont rédigée.

Une vidéo de quatre minutes

"Bonjour Madame, je m'appelle Bernard Lecoq, je suis comédien et je suis né au Blanc en 1950 dans cette maternité qui vient d'être brutalement fermée, et _des femmes inquiètes, blessées par cette décision_, vous ont écrit une lettre et m'ont demandé de vous la lire (...) Vous êtes pour ces femmes un espoir, je me joins à toutes ces femmes, je soutiens leur combat et j'espère que vous serez sensible à leur démarche", déclare l'acteur dans cette vidéo.

Que répondre à l'angoisse qui envahie Laura ?"

"Madame Macron, vous qui êtes plusieurs fois maman et mamie, vous savez que le jour de la naissance d'un enfant est l'un des plus beaux de la vie, que répondre alors à l'angoisse qui envahie Laura ? Comment consoler Laetitia ? Comment rassurer Christelle ? Mieux vaut ne pas y penser, ou au contraire il faut y penser et agir au plus vite, il en va de l'avenir de la maternité du Blanc et surtout de l'avenir de mamans et d'enfants", conclut l'acteur.

Lundi 18 juin, 1.500 personnes s'étaient mobilisées place de la sous-préfecture au Blanc, dans l'Indre, à l'appel de la maire du Blanc Annick Gombert et du comité de soutien de l'hôpital pour s'opposer à la fermeture estivale de la maternité du Blanc décidée par la direction du Centre Hospitalier Châteauroux-Le Blanc.