L’artiste française, Louane, marraine de l’association Belle & Rose, était ce mardi après-midi au CHU de Nîmes. Elle a rencontré à l'Institut de Cancérologie du Gard des femmes atteintes du cancer du sein. "J'ai été contacté par la Nîmoise Marlène Gallouédec, présidente de l'association Belle & Rose, il y a un an et demi et j'ai dit oui. J'ai été moi-même accompagnante par le passé et il est important d'aider les jeunes femmes à se sentir bien quand on passe par une épreuve aussi difficile" précise l'actrice française. Louane a notamment distribué aux malades des boîtes bien-être.

Louane, une artiste engagée dans la lutte contre le cancer

Louane a rencontré trois patientes de l'ICG du Gard à Nîmes. "C'est une claque de voir la force qu'ont ces femmes. Elles avaient des parcours différents. C'est plein d'émotions. Je me sens plus utile à ce moment-là que dans ma vie de tous les jours" glisse-t-elle. L'artiste profite également de sa notoriété pour sensibiliser et informer les jeunes adultes sur ses réseaux sociaux. "On bassine les quinquagénaires avec la prévention, mais il y a des choses à faire très jeune comme l'auto palpation. Moi avant de tomber enceinte, à l'âge de 23 ans, je ne savais pas qu'il fallait faire checker ses seins" précise-t-elle.

Souvent présente à Nîmes, Louane adore la ville. "J'aime le restaurant la Piazzetta, la Maison Carrée, mais aussi l'hôtel les Jardins Secrets" lance-t-elle. L'artiste, qui a des attaches dans le Gard, a prévu de revenir pour soutenir l'association Belle & Rose présidée par Marlène Gallouédec.