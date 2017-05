VIDEO : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris vous ouvre ses portes

Ce samedi une vingtaine d'établissements de l'AP-HP ouvrent leurs portes pour des visites, des conférences et des ateliers dans toute l'Ile-de-France. Tout l'après-midi, vous êtes invités à venir à l'hôpital. Une opération, pour rassurer et mieux faire connaître les différents métiers.

Dès vendredi, plusieurs hôpitaux ont accueilli des lycéens et des collégiens pour leur faire découvrir le monde hospitalier, mais aussi les renseigner sur les addictions ou encore leur apprendre quelques gestes de premiers secours. A l'hôpital Lariboisière dans le 10e arrondissement de Paris, ils ont pu s'entraîner au massage cardiaque et à l'utilisation d'un défibrillateur. "C'est primordial de savoir agir, si l'on se trouve face à une personne qui fait un arrêt cardiaque" assure le docteur Clémence Baudouin du SMUR (service médical d'urgence et de réanimation). "Les chances sont bien plus élevées de sauver un patient si il a déjà été pris en charge par ceux qui ont appelé les secours".

Deux jours pour "faire aimer l'hôpital"

Ce samedi, c'est au grand public que sont ouverts une vingtaine d'établissements de l'AP-HP. Il s'agit pour Martin Hirsch, le directeur général, de "montrer qui travaille à l'hôpital, comment cela fonctionne, quelles sont les difficultés. Cela se mérite la confiance, donc je pense que l'on ne doit pas se couper de la population. Le monde hospitalier est intimidant pour les patients qui n'osent parfois pas poser des questions. Moi je veux que le patient se sente à l'aise, pas comme un intrus à l'hôpital. Au contraire, il est chez lui.""

Tout le programme de ces Portes Ouvertes de l'AP-HP est à retrouver ici