VIDEO -"L'immunothérapie est l'une des grosses avancées dans la lutte contre le cancer"

Tours, France

Claude Linassier est cancérologue au CHRU de Tours. Il en est également le président du centre de coordination en cancérologie. S'il ne pense pas que l'on puisse faire totalement disparaître le cancer, on peut le traiter. Et de mieux en mieux.

Grâce notamment aux thérapies ciblées. En clair, savoir comment les cellules deviennent malades et cancéreuses pour pouvoir mieux bloquer ce dysfonctionnement. Et puis il y a surtout l'immunothérapie, les méthodes pour restaurer l'immunité anti-cancéreuse du malade. C'est clairement l'une des grosses avancées des cinq dernières années", Pr Claude Linassier

Selon le centre international de recherche sur le cancer, plus de 40% des tumeurs seraient évitables.

Rien que l'arrêt du tabagisme permettrait d'éviter 50 000 morts chaque année en France. L'hygiène de vie de façon globale et la pratique du sport réduit le risque de développement de tumeur. Il y a bien sûr aussi le dépistage et la vaccination pour le col de l'utérus."

Sur la question des médicaments et des traitements anti-cancéreux de plus en plus chers ?