VIDÉO - L'inquiétude des soignants du service réanimation de l’hôpital d'Alès à l'approche de la 3e vague

Avril, le mois du dernier effort avant - un éventuel - retour progressif à la normale mi-mai. Mais un an de contraintes ont mis les nerfs à bout et on l'a tous constaté - ici ou ailleurs - certains se réunissent sans masque, symbole - selon eux - d'une liberté retrouvée avant l'heure. Mais la Covid n'a pas disparu. A Alès, 100% des hospitalisés sont infectés au variant anglais - plus agressif et contaminant - et 60% des lits de réanimation sont occupés. On va entrer dans le dur du confinement demain mardi (après la tolérance pour les déplacements du week end pascal), pour tenter de freiner une pandémie - version 3 é vague - qu'on redoute. La menace est lourde pour l'ensemble des grands Alésiens.

1 patient Covid sur 5 est décédé à l’hôpital d'Alès

Tous ne finiront pas à la réa, mais il suffit d'arpenter ce couloir bordé de 12 lits dont 7 covid pour ne pas avoir envie d'y remettre les pieds. 1 ère, deuxième, 3 é vague, ils sont toujours là, ces personnels qui ont oublié leurs vies pour se dédier à celles des autres, médecin, aide-soignante, kiné qui constatent - désolés - "la folie du non-respect des gestes barrières". A l'automne, 1 patient infecté sur 5 admis à l’hôpital n'en n'est pas ressorti. 115 décès -toutes vagues confondues - sur 550 hospitalisations et les chiffres à venir ne sont pas bons. La liberté mais à quel prix ?

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Reportage à la réa de l’hôpital d'Alès (Gard). Copier

Des personnels épuisés qui ont du mal à comprendre cet air de "liberté"

Les deux derniers week-end ont été à Alès le théâtre de rassemblement divers et variés. (En dépit de la règle de 6 personnes maximum). Des dizaines de personnes devant la scène nationale le Cratère sans respect des gestes barrières, sans masque. Le sous-préfet d'Alès, Jean Rampon, a prévenu "tous les contrevenants seront sanctionnés d'une amende de 135€". A la réa d'Alès, des patients - désormais de 44 ans, 52 ans, loin bien loin des "cheveux blancs du printemps dernier".

Paroles de soignants au service réa de l’hôpital d'Alès (Gard). Copier